Am Süde vum Land ass e Camion gestoppt ginn, well dee seng Charge net richteg geséchert hat an d'Gesamtgewiicht ëm e puer Tonnen iwwerschratt gouf. D'Achse waren och vill ze vill belaascht, wat d'Stroosse futti mécht.

Bei enger anerer Kontroll am Hafen zu Mäertert sinn all d'Camionen immobiliséiert ginn, well se hir Charge net richteg markéiert haten an d'Begleet-Gefierer net konform waren.