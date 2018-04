Suivi Accident Lausduer - Reportage vum Annick Goerens



Et bleiwen nach ëmmer vill oppe Froen nom déidlechen Accident tëscht zwee Police-Ween op der N7 bei Lausduer viru bal zwou Wochen.D'Evenementer hu sech déi Nuecht an och déi Deeg duerno iwwerschloen, sou datt villes net esou gelaf ass, wéi et hätt missen.Um Dënschdeg ass an dem Kontext eng weider Informatioun un d'Liicht komm, déi den Oflaf vun de Rettungsaarbechten an der Nuecht vum Accident betrëfft.

An der Nuecht op den 14. Abrëll ass villes net sou gelaf, wéi et hätt missen. Kuerz no zwou Auer sinn zwee Police-Autoen no enger Course-Poursuite anenee gerannt, dobäi ass een Beamten ëm d'Liewe komm an den Zoustand vun der anerer Beamtin ass nach ëmmer kritesch.RTL-Informatiounen no, wär zäitlech déi Nuecht net alles optimal gelaf.Déi éischt Ambulanz war no 22 Minutten op der Onglécksplaz a koum vun Housen. Dëst wär een ganz normalen Delai, matzen an der Nuecht am Éislek, erkläert den Direkter vun der „Administration des Services de Secours“, de Paul Schroeder, RTL-géintiwwer. Den 1. Won vun den fräiwëllege Pompjeeë war no 24 Minutte vu Wäisswampech aus, op der Héicht vu Lausduer.Wat net geklappt huet war den Asaz vum Sauvetage, deen néideg gewiescht wär fir déi zwee Beamte séier aus dem Auto eraus ze schneiden. De war nämlech bei der éischter Alertemat geruff ginn. Eréischt 27 Minutten duerno, wéi d'Pompjeeë schonn op der Plaz ware gouf dunn den Sauvetage vun Ëlwen alarméiert, confirméiert den Responsabel vum 112. Dës sinn du 44 Minutten no der éischter Alerte erausgefuer an ongeféier eng Stonn nom Accident bei Lausduer ukomm.D'Pompjeeën hunn dunn misse mat deene Moyenen schaffen, déi si op der Plaz haten, fir d'Policebeamten aus dem Won ze huelen. Do wär ënner anerem mat Briecheise geschafft ginn, dës Informatioun konnt awer nach net confirméiert ginn.Eng aner Informatioun, déi net confirméiert gouf ass, dass et och Kommunikatiounsproblemer tëscht der Zentral vum 112 an den Rettungsequippen ginn hätt, an dat well Wäisswampech mat Uewerwampech verwiesselt gouf. Uewerwampech läit an der Gemeng Wëntger, ronn 26 Kilometer vun der Onglécksplaz fort.