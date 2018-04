Den Agangsberäich vum Nuetsfoyer. © RTL Télé Lëtzebuerg (Archiv)

Et wär net wouer, dass hien d'Affer gerannt hätt, an hien hätt et och net gestouss: Dat sot de Beschëllegten am Prozess ëm den Doud vun engem Mann, am Abrëll 2014, den Dënschdeg de Moien um Stater Geriicht. Den Ugeklote kritt, an Ofwiesenheet vun engem zweete Beschëllegten, wéinst Doutschlag de Prozess gemaach.D'Affer - e Mann, deen op deem Dag 41 Joer krut - war am Mäerz viru 4 Joer am fréien Owend beim Nuetsfoyer vun der Wanteraktioun um Findel sou widder de Kapp geschloe ginn, dass et ronn annerhallef Woch drop u senge Blessure gestuerwe war.Den Ugeklote wëll den Owend vum Tëschefall um Findel net matkritt hunn, dass eppes geschitt war. Hie wär an d'Wanteraktioun komm fir ze schlofen, d'Police hätt do am Verlaf vum Owend seng Kleeder ënnersicht an hien an de Matbeschëllegte wären den anere Moie gehéiert ginn: Dunn eréischt wär hien eppes vum Virfall gewuer ginn. Op d'Fro vun der Presidentin vum Geriicht, wat hien dann zur Ausso vum Matbeschëllegte seet, dass hien d'Affer gerannt hätt, huet den Ugeklote gemengt: "Ech weess net, firwat hie mech sou accuséiert!"Do virdrun haten 3 Zeie vum Tëschefall quasi deckungsgläich erkläert, si hätte vu Wäitem zwou Gestalten - déi eng méi kleng, déi aner méi grouss - gesinn, vun deenen op d'mannst eng an eppes gerannt hätt, wat um Buedem louch; eréischt wéi déi 3 méi no koumen, hu si matkritt, dass dat eng Persoun war. D'Gestalte wären iwwerdeems normal weidergaangen an net gelaf. Engem 4. Zeien no wären déi 3 mat him zesummen am Bus fir an d'Wanteraktioun gewiescht; si wären hannerun him erausgeklommen, an eréischt an der Wanteraktioun huet dee Mann matkritt, dass eppes geschitt wär. Dësen Zeie konnt sech awer nach drun erënneren, dass de Matbeschëllegten an d'Wanteraktioun erakoum an him en Zeeche gemaach huet, fir de Mond ze halen.Um Ufank vun der Sëtzung hat eng DNA-Spezialistin gesot, op der Jackett vum Affer wär ë.a. eng entspriechend Spur vum Ugeklote fonnt ginn, op deem awer keng vum Affer. Dass den Ugeklote seng DNA um Affer duerch en Ëmäerbelen erkläert, huet d'Expert éischter ausgeschloss, well z.B. um Affer senge Schëllere keng DNA fonnt gouf.Dëse Prozess dierft e Mëttwoch op en Enn kommen.