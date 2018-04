© Pol Arlé

Een Exercice, deen an engem Wahljoer e spezielle Kontext huet, esou de Premier.

An dëser Legislaturperiod hätt d'Land sech gutt entwéckelt. Lëtzebuerg wier 2018 kärgesond a gutt opgestallt fir d'Zukunft.



Ugefaang mat de Staatsfinanzen, wou den Defizit beim Zentralstaat fir 2017 op 220 Milliounen Euro konnte gedréckt ginn. Dat sinn iwwer 800 Millioune manner Defizit, wéi am Budget 2017 virgesinn. Fir dëst Joer geet de Xavier Bettel beim Gesamtstaat vun engem Iwwerschoss u bal 650 Milliounen aus. D'Staatsschold geet weider erof, d'Investitioune bleiwen op engem héijen Niveau.





De Finanzsecteur ass performant an och an anere wirtschaftleche Secteuren hätt d'Land sech staark entwéckelt.





De Staatsminister ass op familljen-a gesellschaftspolitesch Decisiounen aus de leschte 4 Joren agaangen. Xavier Bettel sot, datt "Kanner, ëm déi mer eis net këmmeren, Erwuessener ginn, déi sech net këmmeren."



Neie Congé parental: + 70 Prozent 2017. Bei de Mammen: +18,4%, bei de Pappen: +190,4%.



Ugeschnidde goufen och d'Reformen an der Educatioun, respektiv der Formatioun. An der Schoul ginn et 6 nei Sektiounen am Secondaire: Gesondheet, Hospitalitéit, Soziales, Architektur, Informatik an Ëmwelt.



Aner Stéchwierder waren Digitaliséierung, de Rifkin-Prozess a wat dono kënnt, den Nationbranding, eng Wirtschaft, déi breet opgestallt ass, Weltraumressourcen, oder nach ee Chômage, deen an der Baisse ass.





De Xavier Bettel huet drun erënnert, wat bei der Mobilitéit geschitt ass, a wat nach geschéie soll, fir dass Schinn, Strooss, Vëlosweeër an Trottoir besser aneneen iwwerginn.





Ee weidert Kapitel war den Ëmweltschutz. D'Landesplanung gouf kuerz ugeschnidden, iwwert de Logementsproblem gouf esou gutt wéi guer net geschwat.



D'Conclusioun vum Xavier Bettel:

Wat zielt ass net just dat, wat gesot gëtt, mee och dat wat ass.



Et kann ee soen, dass Lëtzebuerg haut anescht ass, ewéi am Dezember 2013. (...)



Lëtzebuerg ass haut och méi modern, méi zäitgeméiss a besser preparéiert op d’Erausfuerderungen, déi virun eis leien. Déi Entwécklung muss weider goen, well mer brauchen de Fortschrëtt a kënnen eis de Stëllstand net erlaben.



Eist Land ass haut anescht ewéi viru 4 Joer an dat ass gutt esou.