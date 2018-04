E Mann, dee sech ënner anerem wéinst Viol u senger Stéifduechter huet misste veräntweren, krut an zweeter Instanz eng méi streng Strof.

De Wee op d'Cour d'appel huet sech net gelount fir e Mann, deen ënner anerem wéinst engem Viol vu senger Stéifduechter de Prozess gemaach kritt hat! An 1. Instanz war hien dowéinst zu 8 Joer Prisong, 6 dovu mat Sursis probatoire, veruerteelt ginn. Elo goufen doraus, an zweeter Instanz, 8 Joer Prisong mat just nach 4 Joer Sursis mat Oploen. Déi zweet Riichter sinn domat dem méi strenge Requisitoirë vun der Vertriederin vum Parquet nokomm.