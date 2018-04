An der Successioun vum Jean-Paul Schuler leed vum 1. Mee un d'Sasha Baillie d'staatlech Promotiouns-Agence.

D'Madamm Baillie ass d'Adjointe Chef de Cabinet vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider a leed an Zukunft de Conseil de Gérance, deen aus 7 Männer besteet. Alles an allem schaffen eng 70 Leit fir Luxinnovation mat Sëtz zu Esch-Belval.

D'Sasha Baillie huet eng Experienz vun iwwer 2 Joerzéngten an der Diplomatie a war bis ewell am Wirtschaftsministère fir d'ekonomesch Prospektioun an d'Promotioun, grad wéi de Projet vum Nation-Branding responsabel.



Och als nei Cheffin vun Luxinnovatioun bleift d'Sasha Baillie Presidentin vum Koordinatiounscomité " Inspiring Luxembourg".