All ze dacks landen dës Leit duerno nämlech op der Strooss, well se weder e Beruff, nach eng Wunneng fannen an och keng sozial Kontakter respektiv Famill méi hunn, fir opzefänken. D'Caritas huet dofir e Méindeg an en Dënschdeg op enger Konferenz, zesumme mam Justiz- a mam Familljeministère, iwwer eng konkret Léisung diskutéiert.

Rieds ass vu sougenannten Transitiounshaiser. Dëst solle keng grouss Entitéite ginn, ma dezentral, kleng Formater wéi zum Beispill Wunngruppe vu bis zu 10 Leit oder eenzel Wunnengen. Dës sollen den Ex-Prisonéier hëllefen, fir hir Plaz an der Gesellschaft ze fannen, ma sinn awer virun allem als Präventioun geduecht, wéi de Charel Schmit, President vu Caritas Accueil et Solidarité, erkläert. Et gesäit een et als Präventioun vu Réckfällegkeet a Wunnengslosegkeet. An engem Land, wou Wunnengsnout ass, wieren Transitiounshaiser eng vun de méiglechen Äntwerten, fir dass d'Leit net missten an d'Obdachlosegkeet falen an ee positive Wee zeréck an d'Gesellschaft fannen, esou nach de Charel Schmit.D'Reinsertioun an d'Gesellschaft ass och e wichtegt Zil vun der Reform vum Strofvollzuch, wéi de Justizminister Felix Braz erkläert. Et géing een dacks bemierken, dass Ex-Prisonéier, wa se aus dem Prisong erauskommen an net vun hirer Famill opgefaange ginn, massiv Problemer kréien, fir eng Wunneng oder en Job ze fannen. Dofir wier et wichteg dës Leit stabiliséiert ze kréien, notamment mat engem Wunnsëtz, datt se net mussen op der Strooss setzen a réckfälleg ginn.Estimatiounen no wären op d'mannst 60 Leit pro Joer op esou Strukturen ugewisen, esou de Charel Schmit. Dobäi gëtt sech u Frankräich, Holland an Däitschland inspiréiert.Den Ament gëtt et nach kee Suivi a keng organiséiert Hëllef fir Prisonéier, déi aus der Haft entlooss ginn. D'Caritas wär awer op alle Fall prett, fir vun 2019 un de Pilotprojet "Transitiounshaiser" ze lancéieren, wann d'Regierung dat wéilt, sou nach de Charel Schmit.