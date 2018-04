Zanter deem Ament gouf d'Fra, déi de 5. Februar 1970 gebuer ass, net méi gesinn. No Aussoe vun hirem Mann kéint si sech am Raum Keel respektiv Esch ophalen.D'Fra ass tëscht 1,60 an 1,65 Meter grouss, huet brong Hoer a vill Räng un hire Fanger. Si huet eng gréng Box, schwaarz Schong e schwaarze Pullover mat roude Blummemuster an eng blo Kaputzejackett un.Wann een d'Persoun gesäit, soll een dat dréngent bei der Escher Police um 4997-5500 oder um 113 mellen.