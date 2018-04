Ugefouert gëtt d'Lëscht vun de Kandidaten, déi d'Regierungspartei am Zentrum vertriede sollen, natierlech vum aktuelle Staatsminister Xavier Bettel, deen 2013 knapp iwwer 32.000 Stëmmen krut, a vum Ministesch a Parteipresidentin Corinne Cahen. Allebéid si Spëtzekandidaten, d'DP proposéiert an all Bezierk eng duebel Spëtzekandidatur.Och d'Zweetgewielt vun 2013, Lydie Polfer, ass klorerweis nach eemol dobäi, fir Wielerstëmmen am Hierscht ze sécheren. Grad wéi de Staatssekretär Guy Arendt an de Generalsekretär Claude Lamberty.Soss dann natierlech och nach ënnert den 21 Kandidaten déi 2 aktuell DP-Zentrumsdeputéiert: den Député-Maire Frank Colabianchi an d'fréier Walfer Buergermeeschtesch Joëlle Elvinger, grad wéi de Mierscher Buergermeeschter Michel Malherbe an de Stater Schäffe Simone Beissel a Patrick Goldschmidt.Nei op der Lëscht dobäi ass ë.a. déi jonk Steeseler Conseillère Jana Degrott.Net op der Lëscht si beschtbekannt Politikernimm wéi Anne Brasseur an Alexandre Krieps.E Mëttwoch ginn iwwerdeems d'Propositioune fir d'liberal Südlëscht publik gemaach.

Kandidate vun der DP fir de Walbezierk Zentrum

De Regionalcomité Zentrum proposéiert dem Comité directeur vun der DP dës Kandidaten:



Xavier Bettel

Staatsminister, Minister fir Kommunikatioun, Medien, Kultus a Kultur

Stad Lëtzebuerg



Corinne Cahen

Familljen- an Integratiounsministesch, Ministesch fir d'Groussregioun, Parteipresidentin

Stad Lëtzebuerg



Guy Arendt

Staatssekretär fir Kultur

Walfer



Simone Beissel

Deputéiert, Schäffen, Affekotin

Stad Lëtzebuerg



Héloïse Bock

Gemengeconseiller, Affekotin

Stad Lëtzebuerg



Sylvia Camarda

Gemengeconseiller, Dänzerin, Choreographin, Moderatrice

Stad Lëtzebuerg



Frank Colabianchi

Deputéierten, Buergermeeschter, Schouldirekter adj.

Bartreng



Tanja De Jager

Gemengeconseiller, Geschäftsfra

Stad Lëtzebuerg



Jana Degrott

Gemengeconseiller, Droitsstudentin

Steesel



Françoise Deutsch ép. Dupont

Ekonomiesprofesser

Stad Lëtzebuerg



Martine Dieschburg-Nickels

Gemengeconseiller, Apdiktesch

Stroossen



Joëlle Elvinger

Deputéiert, Gemengeconseiller, Affekotin

Walfer



Marc Fischer

Gemengeconseiller, Diplomingenieur

Stroossen



Patrick Goldschmidt

Schäffen, Steierberoder

Stad Lëtzebuerg



Marco Houwen

Onofhängegen Internetberoder

Nidderaanwen



Claude Lamberty

Deputéierten, Gemengeconseiller, Generalsekretär vun der DP, Schoulmeeschter

Hesper



Michel Malherbe

Buergermeeschter, Direktiounsattaché

Miersch



Stéphanie Obertin

Doktesch

Nidderaanwen



Lydie Polfer

Deputéiert, Buergermeeschtesch, Affekotin

Stad Lëtzebuerg



Jeff Wirtz

Gemengeconseiller, Dokter

Stad Lëtzebuerg



Nicolas Wurth

Droitsstudent

Sandweiler