D'Riichter vum Tribunal administrativ si virop der Demande, fir déi 3 Recoursen zesummen ze leeën, net nokomm. Si hunn déi 3 awer, eenzel gekuckt, als justifizéiert ugesinn an doduerch d'Adoptioun vum Dikrecher Plan d'aménagement général, am Mäerz 2016 duerch de Gemengerot, annulléiert, genee wéi d'Décisioun vum Inneminister vum Oktober 2016, fir déi Entscheedung guttzeheeschen.

PAG Dikrech um Verwaltungsgeriicht / Reportage Eric Ewald



Am September 2015 war den Dikrecher Gemengerot vum Schäfferot mat deem PAG befaasst ginn. De Gemengerot hat du gréng Luucht dofir ginn, dass dee Plang an d'Consultatioun kéint goen. Am Oktober an am November 2015 hate 7 Leit Objektiounen dozou virbruecht, nawell hat de Gemengerot dee PAG am Mäerz 2016 ugeholl. Déi eenzel Parteien hunn doropshin am Abrëll 2016 beim Inneminister heigéint reklaméiert. Deen Dan Kersch hat den allgemenge Bebauungsplang awer am Oktober 2016 duerchgewonk. D'Privatleit sinn dunn am Januar zejoert op d'Verwaltungsgeriicht gaangen, fir déi zwou Décisiounen annulléiert ze kréien.

An hiren 3 Uerteeler halen d'Riichter ënner anerem fest, dass, och wann en Ausschaffe vum PAG an zwou Etappen net verbuede wär, awer op d'Kohärenz vum Plang misst opgepasst ginn an dass net verschidde Versiounen dovun nieftenee bestoen dierften. En neien Entworf, wéi an dësem Fall, misst all d'economesch, ekologesch a sozial Facteuren a Betruecht zéien an de ganzen Territoire ofdecken. Modifikatioune vun engem Facteur kéinte Repercussiounen op deen Territoire hunn. Deemno wär e kompletten neien Entworf virzeleeën, fir dass jidderee seng ganz Wierkung aschätze kéint, wat net méiglech wär a verschiddenen Etappen, well ebe verschidde Versioune virleie kéinten.



Dat misst ee verhënneren, well um Enn vun der Prozedur misst déi ganz Wierkung vum Plang anzeschätze sinn, argumentéiert den Tribunal administrativ. Donieft missten dem Minister déi eenzel Phasen ënnerbreet ginn, fir dass hien déi separat guttheesche kéint. Hei wär dat net de Fall gewiescht, well d'ëffentlech Enquête iwwert déi zweet Phas ugelaf ass, wéi d'Prozedur vun där Éischter ofgeschloss war, a well 7 Méint tëscht der Adoptioun vun den zwou Phase loungen.



Déi ganz Wierkung wär also net vun de Bierger, vum Gemengerot a vum Minister anzeschätze gewiescht; vue dass keng global Vue iwwert den neien Entworf vum PAG virloung, wären déi zwou Décisiounen z'annulléieren, sou d'Riichter.