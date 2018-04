Wéi den 112 mellt, koum et an der Nuecht op e Mëttwoch zu engem Accident mat engem Blesséierten an 2 Mol hat et gebrannt.

Géint 1.10 Auer gouf et en Accident am Rondpoint zu Sandweiler. En Auto war an d'Ongléck verwéckelt. Op der Plaz war de Samu aus der Stad an d'Rettungsequippe vu Sandweiler.Gebrannt hat et en Dënschdeg den Owend géint 20.20 Auer an engem Haus um Boulevard Charles de Gaulle zu Esch. Et ass kengem eppes geschitt. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Esch, Monnerech an Déifferdeng, souwéi de Samu vun Esch.Virdrun hat et eppes virun 19 Auer nach um Neihaischen an der Haaptstrooss op engem Feld.