Zuele léien net, esou de Finanzminister Pierre Gramegna e Mëttwoch de Moien um Krautmaart, Lëtzebuerg steet gutt do.

De Stabilitéits a Wuesstemsprogramm schreift sech an an den europäesche Coordinatiouns-cycle vum sougenannte „Semestre européen“.



E Mëttwoch de Moien huet de Finanzminister de Programm an der Chamber presentéiert, et gouf de Point gemaach, zeréck an och no vir gekuckt.



PDF: Den Discours vum Pierre Gramegna

De Minister fënnt eng ähnlech Terminologie wéi de Premier en Dënschdeg bei der Ried zur Lag vun der Natioun. Lëtzebuerg wier finanziell gesi kärgesond, all d’Indicateure géingen an déi richteg Richtung weisen, de Grond heifir wieren, nieft enger gudder Konjunktur, d’Reformen déi d’3er-Koalitioun an de leschte gutt 4 Joer geholl hätt.

Et hätt een ënner anerem evitéiert kritt, datt d’Staatsschold aus dem Rudder leeft, et wier e Mentalitéitswiessel bei de Fonktionnementskäschte beim Staat erreecht ginn, d’Finanzplaz wier op eng nohalteg Manéier erneiert ginn, d'Investissementer wieren op Rekord-Niveau an och d’Confiance wier esou héich wéi nach ni.

Lëtzebuerg hätt all Grond fir optimistesch ze sinn an egal wien déi nächst Regierung wäert sinn, si wäert eng vill besser Situatioun ierwen ewéi déi aktuell Koalitioun, esou nach de Pierre Gramegna.