Den CSV-Fraktiounschef Claude Wiseler war den éischte Riedner, deen an der Chamber op d'Deklaratioun iwwert d'Lag vun der Natioun reagéiert huet.

Hien huet bal duebel sou laang geschwat wéi de Premier.



Während bal 90 Minutten huet hie konkret Pisten an Iddien opgewisen, wou d'Land an den Ae vun der CSV muss higoen a wat déi grouss Erausfuerderunge sinn.



Zum Beispill huet hien en 10-Punkte-Programm a Saache Logement presentéiert.



De Claude Wiseler huet awer och d'Territorialreform ugeschwat, huet gefuerdert, datt Lëtzebuerg eng nei Verfassung kritt, et goung ëm d'Gesondheet, d'Educatioun d'Sécherheet a weider Gesellschafts-Reformen, déi néideg wieren.