© Luc Rollmann/RTL

Den Direkter vu Luxtram hätt an där bis ewell leschter Verhandlungsronn kategoresch refuséiert, fir de Gewerkschaften nozelauschteren. Déi fuerderen ënnert anerem jo besser Aarbechts- a Lounkonditiounen. Dat hunn déi zwou Gewerkschaften am spéide Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz matgedeelt.

De Landesverband an den OGBL hunn de Staat an d'Stad dozou opgefuerdert, am Dossier Luxtram hir Responsabilitéiten z'iwwerhuelen. D'Gewerkschaften hunn ënnert anerem dovu geschwat, dass bei Luxtram déi falsch sozial Weiche gestallt gi wären an dass ee mat alle Mëttele géint eng sozial Entgleisung do virgoe wéilt, an dat, de Moment emol, mat Informatiounsversammlungen.

