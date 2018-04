© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

Dëse Programm ass Deel vum sougenannte „semestre européen“, dem Koordinatiounssystem vun der Wirtschafts- a Budgetspolitik vun den EU-Memberlänner.



E Mëttwoch de Moien huet de Finanzminister Pierre Gramegna am Chamberplenum de Point gemaach, et ass mëttlerweil déi 19. Aktualiséierung vum PSC (pacte de stabilité et de croissance), deen d’Period 2018 bis 2022 ofdeckt.



All d’Zeeche stinn op gréng, all déi economesch Indicateure weisen an déi richteg Richtung, déi europäesch Kritäre ginn agehalen, esou de Minister, deen den Deputéierten dat Ganzt via Graphiken erkläert huet.



Villes wier op déi gutt Aarbecht vu Blo-Rout-Gréng zeréck ze féieren, mengt de Minister. Zum Beispill hätt een et fäerdeg bruecht, datt d’Staatsscholden net aus dem Rudder lafen.



An der Lescht gouf vill iwwer de Lëtzebuerger Wuesstemsmodell diskutéiert, och intern an der Regierung.

Ouni Croissance geet et net, seet jiddefalls de Finanzminister, deen och net verstoe kann, wéi een esou eppes iwwerhaapt a Fro stelle kann, wann een d'Critère vu Bréissel erfëlle wëll. Fir d'Regierung dogéint, wier dës Haltung allerdéngs evident a géif och net a Fro gestallt ginn.





Riske fir Europa a fir Lëtzebuerg gëtt et awer och, fënnt de Pierre Gramegna, deen d’Gefore virun allem déi aner Säit vum grousse Pull gesäit. De Finanzminister warnt notamment virun der neier Steierpolitik an och virun der Zëns-Evolutioun an den USA.Trotzdem sollten sech zu Lëtzebuerg keng Suerge gemaach ginn. Zuele léien net, esou de Finanzminister, Lëtzebuerg steet gutt do, et hätt een all Grond fir optimistesch ze sinn.Egal wien déi nächst Regierung wäert sinn, si wäert eng vill besser Situatioun ierwen ewéi déi aktuell Koalitioun, esou nach de Pierre Gramegna.De "progamme national de réforme" gehéiert dann och bei de "semestre européen".Beim Sujet Renten ass de Wirtschaftsminister Etienne Schneider net iwwerzeegt, datt de Risk vun enger Rentemauer reell ass. Et hätt een nämlech fir 4 Joer Reserven an der Rentekeessen. 1.650 Deeg misst also theoretesch keng Kotisatioun bezuelt ginn an dach kéinten d'Rente komplett ausbezuelt ginn. Hei bräicht een also net "fréckelen" ze goen.

De Wirtschaftsminister huet e Mëttwoch de Moien um Krautmaart vun engem "Ritterschlag" geschwat, dee Lëtzebuerg vun der Kommissioun kritt an datt dës Schwieregkeete gehat hätt, vir fir de Grand-Duché iwwerhaapt Recommandatiounen ze formuléieren.Mat den zwou Recommandatiounen, déi um Enn vu Bréissel komme wier, hien awer guer net averstanen, esou de Minister. Notamment wier et absolut net richteg, datt et zu Lëtzebuerg Obstakele géing ginn, fir ze investéieren.