Awer nëmmen 43%, also d'Halschent, hunn explizit hiert Ëmfeld doriwwer informéiert. Dat huet ee Sondage vu Lux-Transplant erginn. Et sinn also vill Leit prinzipiell fir d'Organspend, ma nëmme ganz wéineg Leit kennen de legale Kader an hu sech domadder ausernee gesat.





Sondage vu Lux-Transplant/Reportage Anne-Sophie Heck



Nëmme 17% vun de befrote Leit kennen de Legale Kader ronderëm d'Organspend. Notamment ass virum Gesetz all Lëtzebuerger am Prinzip Organspender, et sief dann hien ass net d'Accord a gëtt explizit säi Refus. Dacks wieren d'Leit net genuch iwwer d'Organspend informéiert. Da wier et fir d'Famill um Moment vun der Entscheedung net kloer, wat de Wëlle vum Verstuerwene war. Et wier fir vill Leit schwéier sech mat deem Sujet auserneen ze setzen, explizéiert de President vu Lux-Transplant den Dokter Claude Braun. Wann een iwwer Organspend schwätzt, géing een och iwwer Verloscht, Trauer an Doud schwätzen an dat wiere Sujeten, mat deenen ee sech net gären ausernee setzt. Dowéinst wier et dem Dokter Claude Braun no wichteg, fir d'Leit ze sensibiliséieren an do misst ee laangen Otem behalen. Och misst een d'Leit ureegen, fir sech selwer Gedanken doriwwer ze maachen.

Et géif net ëm de Wëlle vun der Famill goen, mee dorëm, wat de Verstuerwene gewollt hätt. Den neien elektronesche Patientendossier kéint do weiderhëllefen, sou d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch. Den Dossier ass nach an der Testphas an et gëtt iwwer eng Plaz fir d'Organspend nogeduecht. Et hätt ee schonn zu engem fréie Moment gesot, dass si Demadeurs sinn, dass an den DSP, den elektronesche Patientendossier, d'Dispositions de fin de vie drastoe kommen, dass ee gesäit, ob d'Patienten Organspender wëlle sinn oder net.

Domadder misst den Entretien mat der Famill net hifälleg ginn. Esou hätt een e konkreten Accord oder Refus vum potentielle Spender.

Fir d'Organspende besser ze geréieren, huet Lux-Transplant rezent eng Konventioun mam Gesondheetsministère ënnerschriwwen. Lëscht Joer goufen et hei am Land 9 Spender an et konnten 32 Patienten d'Liewe gerett ginn. Dat wieren der méi wéi an de Jore virdrun. Et misst een d'Leit awer weider sensibiliséieren, sou nach Lux-Transplant.