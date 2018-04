Eemol 9 an eemol 4 Joer Prisong: Déi Strofen huet d'Vertriederin vum Parquet e Mëttwoch um Stater Geriicht, fir déi zwee Beschëllegt am Prozess ëm den Doud vun engem Mann, am Abrëll 2014, gefrot. Am Mäerz viru 4 Joer war dee Mann am fréien Owend beim Nuetsfoyer vun der Wanteraktioun um Findel sou widdert de Kapp geschloe ginn, dass hie ronn annerhallef Woch drop u senge Blessure gestuerwe war.

Och wa keng Absicht virgeleeën hätt, fir een ëmzebréngen, misste géint den Haaptbeschëllegten awer „Coups et blessures ayant entraîné la mort“ a géint déi zwee „non-assistance à personne en danger“ zréckbehale ginn.

Doud am Nuetsfoyer: Reportage Eric Ewald



D'Vertriederin vum Parquet huet de Männer hir Kalbliddegkeet ervirgehuewen an, dass kee säin Handele bereit hätt. D'Affer wär vun Ufank un an engem komatösen Zoustand gewiescht an hätt net méi kënne gehéiert ginn. Een Zeien hätt déi zwee awer mam Doud vum Mann a Verbindung bruecht. Den Haaptbeschëllegten hätt keng Explikatioune fir seng DNA-Spuren um Affer, a vum zweeten Ugeklote wären där keng fonnt ginn. Et wär zu enger Gewaltawierkung komm, an déi hätt e Lien mam Doud gehat, woubäi dem zweeten Ugeklote seng Versioun méi mat den Aussoen am Dossier iwwereneestëmme géif. Dogéint kéint den Haaptbeschëllegten ebe keng Erklärunge ginn, sou d'Vertriederin vum Parquet.

Do virdrun hat de Me Roland Michel, Affekot vum Haaptbeschëllegten, deem säi Fräisproch op Grond vun Zweiwele gefrot. D'Affer hätt Blessen am Gesiicht gehat, déi vun engem Renne mat Féiss kéinte sinn, awer net missten. E Fall wär och als Doudesursaach méiglech. Den Experten no hätt et allzäit keng Hiweiser fir eng zolitt Awierkung vu bausse ginn, wat relativ wichteg wär. De Matugekloten hätt all Schold op säi Client gedréckt, woubäi deen aneren an d'Wanteraktioun komm wär an engem Zeien en Zeeche gemaach hätt, dee sollt de Mond halen. Säi Mandant hätt näischt esou gemaach. Et géif kee Beweis dofir ginn, dass säi Client d'Affer geschloen hätt, soudass de Mann misst fräigesprach ginn. E Mann, dee ganz um Enn vun der Sëtzung nach emol erkläert huet, näischt mat där Affär ze dinn ze hunn.

D'Uerteel ass fir de 24. Mee.