Stater Beruffspompjeeën/Reportage Ben Frin



No 34 Joer Déngscht iwwergëtt den Erny Kirsch de Kommando un de Serge Heiles. Deen ee bléckt op eng beweegte Karriär zeréck, op deen anere kommen elo eng Rei Erausfuerderungen duer.

Als jonke Mann schonn huet den Erny Kirsch deemools nach fräiwëlleg bei de Stater Pompjeeë geschafft, esou ass en op de Goût komm an ass Beruffspompjee ginn. Et si besonnescht déi Asätz aus senger fréier Karriär, déi ëm an Erënnerung bliwwe sinn

Deemools war hien nach, eegenen Aussoen no, ee jonke Spunt, wéi de Kathedrals-Tuerm gebrannt huet an dat Bild huet hien nach haut virun Aen, ewéi deen Tuerm do gebrannt huet.

Et goufen eng Rei Momenter, déi schwéier ze erdroe waren, well iergendwann kritt een es genuch, virun allem, wann een op Asätz fuer muss, wou Leit stierwen.

Seng Ekipp, dat wäert dem Erny Kirsch seng positiivsten Erënnerung bleiwen, well et wier einfach och flott mat jonke Leit zesummen ze schaffen, dat géing een och selwer jonk halen. Hien hat eng ganz engagéiert Ekipp an ass frou, dass hien esou Leit u senger Säit hat.

An d'Pensioun geet den Erny Kirsch mat enger klenger Tréin am Aen an awer geet hie mat engem gudde Gewësse fort, well hien awer der Meenung ass, dass et positiv géing weidergoen.

Weider geet et mam Serge Heiles als Kommandant, dee Pompjee aus Iwwerzeegung ass. Fir hien ass et ee ganz flotte Beruff, well ee Leit hëllefe kann an dat géing engem natierlech och e bësse Satisfaktioun ginn.

Den Erny Kirsch wëllt elo vill vu senger Fräizäit mam Seegelfléie verbréngen, hien ass nach Fluchschüler, hei wéilt en elo evoluéieren.