Meisch-Gramegna: Mat dësem Duo vu Spëtzekandidate geet d'DP gär am Bezierk Süden am Oktober an d'Walen. D'Minetter-Sektioun vun der DP huet e Mëttwoch den Owend hir Propose bekannt gemaach fir d'23 Kandidaten, déi am Oktober d'Regierungspartei am Süde solle vertrieden.Ugefouert gëtt d'Lëscht, wéi gesot, vun den 2 Spëtzekandidate Claude Meisch a Pierre Gramegna, woubäi sech de Finanzminister bis dato jo nach kenge Walen huet misse stellen. Den Diplomat war 2013 als Shooting-Star vun der Chambre de Commerce an d'Regierung beruff ginn.Natierlech och mat op der proposéierter DP-Lëscht am Süden: de Fraktiounspresident Eugène Berger, de Gusty Graas an de Max Hahn.Mat dobäi och nees den Escher Schäffe Pim Knaff, grad wéi de Monnerecher Schäffe Jean Kihn.Nei op der Lëscht dobäi sinn ënnert anerem de Buergermeeschter vu Garnech, Georges Fohl, an d'Laura Ferber.Net méi mat dobäi sinn dogéint ënnert anerem de Michael Agostini an d'Estelle Malane.13 Männer an 9 Frae sinn op der Lëscht.En Dënschdeg hat d'DP hir Zentrumsleit virgestallt, en Donneschdeg den Owend sinn d'Nord-Kandidaten drun.Déi eenzel Lëschte mussen den 3. Mee nach vum Comité directeur vun der DP validéiert ginn. Déi offiziell Presentatioun vun de 60 Kandidate vun der DP fir d'Chamberwalen ass dann en Donneschdeg, 3. Mee um 19 Auer am Atelier an der Stad (54, rue de Hollerich).

Kandidate vun der DP fir de Walbezierk Süden

De Regionalcomité Süden proposéiert dem Comité directeur vun der DP dës Kandidaten:

Minister fir Bildung, Kanner a Jugend, Minister fir Héichschoul a FuerschungDéifferdengFinanzministerEsch-UelzechtEducatrice a Léierin, Direktesch vu KannerbetreiungsstrukturenLëtzebuergGemengeconseiller, Selbstänneg, IngenieurKeel-TéitengGemengeconseiller, pensionéiert CoiffeusePéitengFraktiounspresident an Deputéierten, GemengeconseillerRéiserGemengeconseiller, Staatsbeamten (POST)MamerGeschäftsfraDéifferdengDirektiounsmember am FamilljebetribKäerjengBuergermeeschter, Ingenieur, President O.N. RemembrementGarnechGemengeconseiller, CFL-BeamtenKäerjengDeputéierten, SchäffenBeetebuergDeputéierten, Schäffen, Vizepresident vun der DP, ElektroingenieurDippechSchäffen, DokterMonnerechSchäffen, AffekotEsch-UelzechtAffekotSuessemLéierinDiddelengGemengeconseiller, DroitsstudentLeidelengGemengeconseiller, CFL-BeamtinHabschtEducatrice graduéeSchëfflengGemengeconseiller, Flüttistin, Enseignante an enger MustksschoulEsch-UelzechtEmployée Ponts et Chaussées, Presidentin DaafluxMamerIndépendantKoplescht