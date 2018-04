Viru ronn 3 Joer hat e Prisonéier vun haut 22 Joer am Bloc B/P3 e Feier geluecht: Owes hat hie sech a senger Zell verbarrikadéiert an ë.a. eng Matrass ugefaangen. E Prisonéier vun haut 33 Joer soll dobäi gehollef hunn. Trotz méi, respektiv manner Aktivitéit gouf um Enn, wéi gesot, déiselwecht Strof fir déi zwee Männer verlaangt ...Dobäi huet den Haaptbeschëllegte probéiert, de Matugekloten z'entlaaschten. Hie wär deen Dag rose gewiescht an hätt ugefaangen, d'Miwwelen a senger Zell auseneenzehuelen. Rose war hie wéinst engem Giischtjen, deen d'Rumeur verbreet hätt, hien hätt eng Relatioun mat engem anere Prisonéier. Fir sech virun enger Ekipp vu Giischtercher ze schützen, déi seng Zell hätte wëlle stiermen, hätt hien d'Feier geluecht; dofir hätt hie fir d'éischt en Handduch ugefaangen, an zwar mam Briquet, deen hie vum Matugeklote krut, an dat Duch dunn op d'Matrass gehäit.Weider sot den Haaptbeschëllegten, de Briquet wär wuel vum Matugeklote komm, mä deen hätt net gewosst, firwat hien de Briquet wollt. Hie géif fëmmen an hätt net am Kapp gehat, fir d'Handduch unzefänken.Géint de Matugeklote schwätzt allerdéngs d'Tatsaach, dass dee Prisonéier, dee beim Haaptbeschëllegten an der Zell war, erkläert hat, de Matugekloten hätt d'Iddi gehat, fir d'Feier ze leeën. Deen huet e Mëttwoch zouginn, de Briquet weiderginn ze hunn; hien hätt awer näischt mam Brand ze dinn. Den Haaptbeschëllegten hätt vläicht seng Revanche wëllen hunn, well hien eng Kéier waarmt Waasser iwwert e geschott hat.An den Ae vun der Vertriederin vum Parquet ass de Fall dogéint kloer: De Matugekloten hätt, andeems hien de Briquet viruginn huet, den Haaptbeschëllegten dozou bruecht, fir d'Feier ze leeën, well ouni seng Hëllef wär et net dozou komm. Dem Haaptbeschëllegte misst och zegutt gehale ginn, dass hien, wéi e Psychiater festgehalen hat, zum Zäitpunkt vun der Dot onzourechnungsfäeg gewiescht wär. De Matugekloten da kéint net vu ville Circonstances atténuantes profitéieren, soudass déi zwee déi nämmlecht Strof sollte kréien.