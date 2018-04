© CI-Larochette

Den CI-Larochette huet e Mëttwoch den Owend um 22.20 Auer vum 112 e Brand vun engem Auto bei engem Haus zu Iernzen an der Rue de la Montagne gemelt kritt.Wéi d'Permanence vum Fielser CI mat 10 Leit, engem HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) an engem TLF (Tanklöschfahrzeug) op der Plaz ukomm ass, stoungen en Auto an eng Päerdsremorque mat Material dran a Flamen - e "Vollbrand" am Jargon.Datt d'Feier op d'Haus direkt dernieft géif iwwergoen, konnt duerch dee séieren Asaz vun de Pompjeeën evitéiert ginn.Nieft de Pompjeeë aus der Fiels war och nach d'Police vu Miersch op der Plaz.