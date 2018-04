All kéiers ee Blesséierte gouf et an zwee Accidenter e Mëttwoch den Owend an déi e Motorrad verwéckelt war.

Géint 18.40 Auer waren zu Holzem an der Garnecher-Strooss en Auto an e Moto matenee kollidéiert. Géint 19.50 Auer hate sech och zu Bouneweg an der Diddenhuewener Strooss en Auto an e Moto ze pake kritt.



Zu Wëntger An der Klaus hat donieft géint 18 Auer e Container Feier gefaangen. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Schengen.