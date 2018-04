Klengen Incident e Mëttwoch an der Kathedral: An enger Oktav-Andacht, un där och den Äerzbëschof Hollerich deelgeholl hat, huet e Mann op eemol probéiert, enger Massendéngerin den Affersäckelchen aus der Hand ze rappen. Déi konnt en awer festgehalen an huet en net hierginn.Wéi aner Pilger dorop opmierksam gi sinn, ass de Mann fortgelaf. Et wier awer Gott sei Dank, ausser dem Schreck, kengem eppes passéiert, dat huet eis d'Kierch op Nofro confirméiert.Wéi et schéngt, hätt de Mann och den Androck gemaach, wéi wann en ënnert dem Afloss vu Medikamenter oder Droge gestanen hätt; e Beweis dofir gëtt et awer net, well de Mann sech jo duerch d'Bascht gemaach huet.