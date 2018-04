Nodeems e Mëttwoch d'Debatten an der Chamber iwwert d'Ried zu der Lag vun der Natioun ugefaangen hunn, goung et en Donneschdeg de Moien an déi zweete Ronn.

D’CSV-Deputéiert Martine Hausen huet en Donneschdeg déi leschte Ronn vun den Debatten no der Ried zur Lag vun der Natioun agelaut. Um Krautmaart goung et ëm d’sozial Kohäsioun an d’Institutiounen esou wéi d’Reforme vum Staat. D’Martine Hansen wollt op de Volet Educatioun ze schwätze kommen an huet hei d’Reforme kritiséiert, wann den Terrain net richteg preparéiert wier an ass op d’Qualitéit vun den Enseignanten agaangen. De Stage an deem Secteur misst komplett iwwerduecht an nei ugepasst ginn.





Martine Hansen - CSV



Gilles Baum - DP



Eng Kierzung wier dem Martine Hansen no "Fassade-Gepléischters", et bräicht ee vill méi en anstännegt Konzept, dat de jonken Enseignant begleet an ënnerstëtzt. Theorie ass wichteg, ouni Praxis wier de Stage allerdéngs wéi "danzen ouni Musek" ze gesinn, sou d'CSV-Deputéiert weider. "De Beruff muss attraktiv gemaach ginn. Mir brauche gutt Leit, an dat mécht een net mat Gesetzer", esou d’Martine Hansen.D'ass dann am Detail op d’sozial Transferten agaangen. De Wuesstem misst jidderengem zegutt kommen an op deem Punkt huet d’Regierung reagéiert, esou d’LSAP-Deputéiert. D’Adaptatioun vun der Steierreform oder och nach d’Leeschtunge vun der CNS, déi ugepasst goufen, si just zwee Beispiller.Dono goung et weider mat de Sujeten "Kannergeld" a "Kannerbetreiung", déi ënnert "Blo-Rout-Gréng" iwwerschafft goufen. D’Kritik vun der CSV, datt Familljen no der Reform manner Suen an der Täsch hätten, huet denet esou wollte stoeloossen.

Et wier faktesch einfach fir hie falsch, fir d'Kannergeld fir Kanner, déi virun der Reform op d'Welt komm sinn, mam Montant fir Kanner, déi no der Reform gebuer goufen, mateneen ze vergläichen. An dat géif d'CSV mat dëser einfacher Rechnung maachen. Eltere géifen en plus Kanner kréien, well se frou mateneen wieren a net well se dowéinst Kannergeld géife kréien, esou d'Verständnis vum DP-Politiker.

De Roy Reding vun der ADR war de véierte Riedner en Donneschdeg de Moien, deen eng Ried gehalen huet. Hien huet direkt am Ufank gemengt, dass d’Baueren déi éischt Affer vun der Regierung mat hirem Spuerpak gewiescht waren. Lëtzebuerg ass keng "Start-Up-Nation", mee eng "Fed-Up-Nation", esou den ADR-Deputéierten, well d’Leit duerch "Paperassen" Steng an de Wee geluecht géife kréien. D’Leit hätten es sat, huet de Roy Reding gemengt.



© RTL



Op der anerer Säit goung et iwwert d’Institutiounen an iwwert d’Reform beim Staat. An do ass de Maacher Buergermeeschter an CSV-Deputéierte Leon Gloden op d’Policeaarbecht ze schwätze komm an huet do op d’Tëschefäll higewisen, déi an der Lescht d’Police concernéiert hunn. Wat d’Zoumaache vun de Policekommissariater ugeet, géif et parteiiwwergräifend Suerge ginn. Beim "Platzverweis" géif een awer op enger Linn mat der DP leien, mee d'DP misst sech dem CSV-Politiker no wéinst der "Koalitiouns-Raison" kleng halen.





Den zweeten Dag vun den Debatten / Reportage Nadine Gautier



Och d'Verfassungsreform war de en Donneschdeg nach eemol en Thema bei den Debatten. De President vun der zoustänneger Chamberkommissioun, den Alex Bodry vun der LSAP, ass sech net eens mat der CSV. Den LSAP- Fraktiounschef mécht nach eemol den Appell, fir de fäerdegen Text elo nach op den Instanzewee ze schécken. Et sollt ee keng Angscht hunn, d'Aarbecht, déi an de leschten 13 Joer hei geleescht gouf, wier eng gutt Aarbecht gewiescht. Wann een esou eng wichteg national Norm net méi kéint engem Referendum ënnerzéien, stellt den LSAP-Politiker sech d'Fro, wat een dann iwwerhaapt nach kann engem Referendum ënnerwerfen.

Referendum, ee Sujet, deen och d'Deputéiert vun déi Gréng, d'Sam Tanson; während hirer Interventioun opgegraff huet. Zu enger sozialer-Kohäsioun géifen ouni Zweiwel och d'Net-Lëtzebuerger hei am Land zielen an hei missten eege Methoden entwéckelt ginn, dës Leit mat anzebannen. Eng Diskussioun misst heiriwwer no de Walen an nom Ofkille vun der Opreegung vum vergaangene Referendum gefouert ginn.

An de Reaktiounen en Donneschdeg de Moie koum dann och nees de Sträit, wat d’Fusiounen ëm d’Gemengen ugeet, op den Dësch. Den DP-Deputéierten Eugène Berger hat e Mëttwoch scho gefrot, wéi hei ee Referendum sollt realiséiert ginn, wou d’Leit iwwert déi territorial Changementer solle kënnen ofstëmmen. Um Enn sollen der CSV no jo just nach 60 Gemengen iwwreg bleiwen. Eng Äntwert gouf et e Mëttwoch net.



En Donneschdeg huet den CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler du gemengt, datt een do misst kucken, wéi ee géif virgoen. Mee et kéint ee sech net hannert der Autonomie vun de Gemenge verstoppen, fir d’Fusiounen no hannen ze verréckelen.

"Mir wëlle keng Zwangsfusioune vu Gemengen! Eng Verwaltung kéint net decidéieren, wéi d’Land vu muer soll ausgesinn", huet de Premier Xavier Bettel gemengt. Et misst een de Gemengen et "schmackhaft maachen" ze fusionéieren, et kéint een d'Gemengen awer net zwéngen.

De Premier Xavier Bettel huet dann och zouginn, datt et nach Dossiere ginn, wou et Problemer ginn. Ma hien huet sech a senger leschter Interventioun géint d'Reprochë gewiert, datt d’Regierung am Etat de la Nation wéilt Aewëscherei maachen. Wat de Sujet Referendum ugeet, huet de Xavier Bettel gemengt, de Referendum nach emol ze maachen, just un der Organisatioun misst ee schaffen. Et wier net geduecht gewiescht, fir een an den Eck ze stellen, mee fir de Bols vun de Leit ze fillen.