Zejoert louch en um Casier judiciaire.

Wat déi Verwaltungsgeriichter ugeet, gëtt een ë.a. gewuer, dass d'Cour administrative virzejoert 245 an d'lescht Joer 278 Uerteeler gesprach huet. Um Tribunal administratif da koum et 2017 zu 1.144 Prononcéen; 2016 waren et der 1.156.

Virun zwee Joer gouf d'Cour d'appel mat 2.145 neien Affäre befaasst - am Verglach mat 2.077 d'lescht Joer - an huet 2.590 Uerteeler gesprach, am Verglach mat 2.481 zejoert. D'Cour de Cassation hat 2016 180 nei Affären erakritt (géintiwwer 185 am Joer 2017) an huet der 2016 155 mat engem Uerteel evakuéiert (géintiwwer 164 am Joer 2017). D'Verfassungsgeriicht huet zejoert iwwerdeems 5 Uerteeler gesprach; virzejoert waren dat der 7.

Och de Budget vun der Justiz gëtt beliicht: Huet deen 2016 am Ganze ronn 90,15 Milliounen € ausgemaach, ass en 2017 op ronn 93,85 Milliounen € geklommen. A punkto Personal ass et d'Informatioun, dass et 2016 216 Riichtere gouf; déi Zuel goung 2017 op 231 erop.

Weider interessant Chiffere sinn déi zu de Führerschäiner, déi agezu goufen. 2016 waren dat der 2.030 an 2017 "just" 1.824.

Zu den Autopsien: 2016 goufen därer 79 gemaach, géintiwwer 101 am Joer 2017.

Zu de Fräispréch: 2016 gouf et där 9 op de Chambres criminelles, géintiwwer 8 zejoert, an 2016 271 op de Chambres correctionnelles, géintiwwer 233 am Joer 2017.



Zu den Tutellë vun Erwuessenen: 2016 goufen am Ganze 4.048 sou Dossiere geréiert; 2017 waren dat der 4.017.

Zu gudder Lescht ginn och ëmmer méi Leit op den Internetsite justice.lu luussen: 2016 goufen do 380.661 Visitte gezielt; 2017 sinn et der ewell 476.922 gewiescht.