Am TNS-Ilres-Sondage sote 85% vun de Lëtzebuerger an auslännesche Residenten, datt se un der Lëtzebuerger politescher Aktualitéit interesséiert sinn.

15% ass dee Sujet ganz egal.

59% interesséiere sech och fir d'Politik a Frankräich. 54% fir déi politesch Aktualitéit an Däitschland. D'Politik an der Belsch, déi interesséiert d'Leit manner. 68% vun de Residenten soten an der Ëmfro, datt déi belsch Politik se net interesséiert. Just een Drëttel weist Interessi.

D'Männer begeeschtere sech iwwregens méi fir d'Politik wéi d'Fraen an den Interêt wiisst mam Alter.

Fir dës „Fro vum Mount“ vun TNS Ilres gouf en Echantillon vu 518 Persoune gefrot, dee representativ ass fir d'Lëtzebuerger Populatioun vu 16 Joer un.