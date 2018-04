© AFP

Een Don vu Stammzelle ka Liewe retten, zum Beispill fir Patiente mat Bluttkriibs, also Leukemie. Fir d'Leit ze sensibiliséiere war um Donneschdeg eng Aktioun vun der Assocation du Don de Moelle osseuse am Spidol um Kierchbierg. Do konnt ee sech informéieren, d'Leit tëscht 18 a 40 Joer konnte sech och direkt als Spender aschreiwen.



D'Pia Gorza vun der Associatioun präziséiert, datt een e Formulaire muss ausfëllen. Duerno gëtt eng Bluttprouf gemaach. Hei gëtt dann d'Identitéit vu wäisse Bluttkierperche gekuckt a mat där gëtt een an enger weltwäiter Datebank ageschriwwen, dat Ganzt geschitt anonym. Wann dann iergendwou op der Welt eng Persoun Leukemie kritt, da gëtt een, wann een als Spender a Fro kënnt, kontaktéiert. Da gëtt nach eng Kéier eng Bluttanalyse gemaach, déi vill méi detailléiert ass, an e Froebou muss ausgefëllt ginn, sou d'Pia Gorza.





Wann een also als Spender a Fro kënnt, da gëtt net wéi dacks gemengt d'Knachemuerch aus dem Réck geholl. An 80-90% vun de Fäll gëtt eng sou genannte Bluttwäsch gemaach, wou d'Stammzellen erausgezu ginn.





Just an 10% vun de Fäll gëtt et eng Operatioun gemaach, dat am Fall wou ee Kand ënner dräi Joer betraff ass. Da gëtt Knachemuerch ënner Vollnarkose aus dem Becke geholl. An all de Laboen hei zu Lëtzebuerg kann ee sech zu all Zäit als Spender aschreiwen.



Aktuell si ronn 10.000 Lëtzebuerger a Lëtzebuergerinnen ageschriwwen. D'Chance, datt säi Profil bei dee vun engem Patient passt wier eng op eng Millioun. Dofir wier et wichteg, esou vill wéi méiglech Leit ze sensibiliséieren, sou nach d'Pia Gorza.



