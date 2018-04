Vun e Samschdeg den Owend 20 Auer un bis e Sonndeg dem Mëtteg um 12 ass d'A13 a Richtung Däitschland, dat vum Echangeur Altwis un bis bei den Echangeur Perl-Borg op der Däitscher A8 gespaart.D'Deviatioune si gezeechent a lafen iwwer D'N13, N2, repsektiv d'N16, d'N13 an d'N2 oder nach iwwer d'N10 an d'N2.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement de l'autoroute A13 entre l'échangeur Altwies et la frontière germano-luxembourgeoise à partir du samedi 28 avril 2018 20 heures au dimanche 29 avril 2018 14 heures.

Barrages et déviations

À partir du samedi 28 avril 2018 jusqu'à la fin des travaux, les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A13 en direction de l'Allemagne entre l'échangeur Altwies et la frontière germano-luxembourgeoise;

• Les bretelles d'accès de l'échangeur Altwies en provenance de la N16 et en direction de la croix de Bettembourg et de l'Allemagne via l'autoroute A13;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Mondorf en provenance de la N16 et en direction de l'Allemagne via l'autoroute A13;

• Les bretelles d'accès de l'échangeur Schengen en provenance de la N10 et en direction de l'autoroute A13.

Le trafic en provenance de la croix de Bettembourg de l'A13 et de Mondorf de la N16 et en direction de l'Allemagne est dévié à partir de l'échangeur Altwies via la N16, N13 et N2 jusqu'en Allemagne. En Allemagne, la déviation passe via la B419 jusqu'à l'échangeur Perl.

Le trafic en provenance de Mondorf de la N16 et en direction de la croix de Bettembourg de l'autoroute A13 est dévié à partir de l'échangeur Altwies via la N13 et N13B jusqu'à l'échangeur Hellange.

Le trafic en provenance de Schengen (N10) et en direction de l'autoroute A13 est dévié via la N10, le CR151 et la N16 jusqu'à l'échangeur Mondorf.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécuté quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin de soirée. L'axe principal de l'autoroute A13 est barré à partir de 20 heures.