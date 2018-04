© Police

Wéi aus engem Communiqué vum President vun der franséischer Regioun Grand Est Jean Rottner ervirgeet, sinn am Kontext vum Streik d'Emotiounen op der Stater Gare e Méindeg den Owend héichgekacht.

Virum Hannergrond vum Streik op der franséischer Bunn hat et gréisser Opreegung e Méindeg den Owend op der Stater Gare ginn.

Wéinst technesche Problemer, esou d'CFL an engem Communiqué, konnten um 17.16 Auer beim Zuch fir op Metz net wéi gewinnt zwou Automotricen agesat ginn, mä nëmmen eng. Déi war stënterlech esou struppevoll, dass de Kontroller net méi erakoum.



D'Sécherheetsdispositioune gesinn awer vir, dass de Maschinist net dierf fortfueren esou laang de Kontroller net u Bord ass. D'Leit am Zuch goufen opgeruff, op fräiwëlleger Basis aus dem Zuch ze klammen, fir deen nächsten Zuch ze huelen. Kee Client koum deem Appell no an den Zuch blouf an der Gare. Verschidde Voyageuren hunn du randaléiert an hunn de Maschinist esouguer drangsaléiert.



Dowéinst huet d'Police misse geruff ginn, esou d'CFL am Communiqué.

Wat de Comité des usagers schockéiert huet, ass, datt d'Lëtzebuerger Autoritéiten d'Police, notamment d'Hondsstaffel, dowéinst op d'Plaz geschéckt hunn, fir d'Situatioun ze berouegen.

Sou Aktioune géife wuel éischter dozou bäidroen, fir d'Tensioun op der Linn tëscht der Stad a Metz nach an d'Luucht ze dreiwen. D'Situatioun misst koordinéiert ginn. De franséische Politiker huet och eng Entrevue mam Transportminister François Bausch gefrot.

Hie verlaangt doriwwer eraus vun der SNCF, datt d'Leit hiren Zuchabonnement rembourséiert kréien. An der Regioun Grand Est géifen op de Streikdeeg iwwer 1.000 vu 1.600 Zich net fueren.