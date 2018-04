© Christophe Hochard/RTL Télé Lëtzebuerg

Sécher ass, et soll spéider keng Kopie vum Belval ginn. De Site zu Esch/Schëffleng ass Zäit-Zeie vun der Schwéier-Industrie. De Responsabele vun "Agora" a "Site et Monuments" ass et dohier wichteg, dass verschidde Gebaier erhale bleiwen a renovéiert ginn. Dozou gehéieren de Waassertuerm an d'Pompelhaus.



Och d'Weiere sollte spéider hir Plaz am neie Konzept fannen. Wéi vill Leit spéider hei um Site liewen a schaffe wäerten, kéint elo nach net gesot ginn. Sanéiert muss de Site och ginn. Weit iwwer 400 ëmwelttechnesch Prouwe goufe bis ewell duerchgefouert. Lo misst nach gekläert ginn, op et sech finanziell lount den Terrain ze botzen. E multifunktionelle Quartier soll entstoen. Awer keng Kopie vum Belval.



Ervirstiechen deet dës enorm Hal zu Esch/Schëffleng op alle Fall. 650 Meter laang a ronn 300 Meter breet ass se. D'Drotstrooss an d'Walzwierk waren hei fréier ënnerbruecht. Schwiereg wär et esou e Gebai urbanistesch an e neie Projet mat anzebauen. Enn des Joers, ugangs 2019 soll en internationalen, urbanistesche Concours lancéiert ginn. An hei wéilt een nei Weeër goen.

Iwwer 130 Joer gouf um Site Esch/Schëffleng Industriegeschicht geschriwwen. Sou hunn eppes méi wei 3000 Aarbechter hei hiert deeglecht Brout verdéngt. Zum Schluss waren et der däitlech manner.



De Fränk Vansteenkiste, President vun Agora, um RTL Mikro

