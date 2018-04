Dozou gehéieren d'Klamme vum Punktwäert bei de Paien, d'Héije vum Iessensgeld an nei Reegelungen am Kader vu Kënnegunge bei laanger Krankheet.

An der Plenière um Krautmaart goung et, niewent dem sougenannte Burkagesetz, ëm d’Ëmsetze vum Gehälteraccord beim Staat. Mam Projet 7182 ginn 8 weider Punkte vum Accord salarial Realitéit.





Gehälteraccord an der Chamber / Reportage Pit Everling



Am Dezember 2016 gouf d’Dokument vum Minister fir d’Fonction publique Dan Kersch an der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP ënnerschriwwen. Am Ganze goufe 24 Punkte festgehalen, verschiddener goufe scho gestëmmt, sou wéi zum Beispill d’Prime unique. Elo kommen 8 weider Punkten dobäi, esou de Rapporter an LSAP-Deputéierten Yves Cruchten. De Punktwäert, dee jo beim Staat besteet fir d'Paien ze berechnen, géif ëm 1,5% gehéicht ginn, dat réckwierkend op den 1. Januar 2018. D'Iessensgeld gëtt iwwerdeems op 144€ de Mount festgeluecht, mat enger Rei Inkohärenze géif am Kader vun den Indemnité de Stage opgeraumt ginn, d'Familljenzoulagen am neie Regime ginn op 29 Punkte gehéicht an d'Rémunération de base bei verschiddenen Employés-Carrièrë géifen harmoniséiert ginn, sou dass identesch Diplomer och d’selwecht bezuelt ginn.

De "Congé pour travail à mi-temps" gëtt duerch méi e flexibele Modell ersat, Leit mat enger Fonction dirigeante kënnen en Temps-partiel accordéiert kréien. An da kënnt och eng nei Prozedur fir d’Opléise vun engem Kontrakt vun Employéen am Fall vun enger méi laanger Krankheet.



Wat Chambersreglement ugeet, gouf et während de Rieden eng kleng Onstëmmegkeet: den CSV-Deputéierte Gilles Roth huet dem Yves Cruchten reprochéiert, datt en zu gläicher Zäit als Rapporter ewéi och als Spriecher fir d’LSAP-Fraktioun géing optrieden. Nom Rapporter, esou de Gilles Roth, wier et nämlech der Reglementatioun no net un der LSAP gewiescht als éischte Partei ze schwätzen, mee un der CSV, dat als gréisste Fraktioun an der Chamber.

Bei der Saach selwer war ee sech queesch duerch déi politesch Reien awer eens, begréisst gouf allgemeng, datt et mat dësem Projet net just ëm Paien, mä eben och ëm sozial Opwäertunge geet. Den Text gouf unanim ugeholl.

Wat déi aner Elementer aus dem Gehälteraccord ugeet, huet de Minister Dan Kersch präziséiert, datt déi Meescht an der Maach sinn, sou wéi d’Zäitspuerkonten, déi um Instanzewee sinn.

Bei der Reform vum Rekrutement wier ee scho wäit, vum Juli u soll et en neie Staatsexame ginn, deen ënner anerem méi dacks am Joer soll sinn. D'Bestëmmunge vu Punktwäert an Allocation de repas sollen och direkt an de Gemengen ëmgesat ginn an dat wat a puncto Pai decidéiert gouf, soll och schonn Enn Mee ausbezuelt ginn, esou nach den Inneminister.



