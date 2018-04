© Shutterstock

Virop wollt d’CSV-Deputéiert Sylvie Andrich-Duval an enger question élargie Präzisiounen zu Fäll vu Gewalt- an Disziplinsproblemer a Schoulen a Betreiungsstrukturen.



"Wat wëllen d'Kanner an déi Jonk eis soen? Net nëmmen déi Verhalensopfälleg, mä och déi, déi sech zeréckzéien, déi ängschtlech, déi depressiv. Si si net d'Spigelbild vun eiser Gesellschaft? Misère an de Familljen, Stress a Leeschtungsdrock, non-stop digitalen Online, Fräiheet liewen ouni Grenzen, ouni Respekt virun Autoritéiten, mol net vun der Police"





Extrait Sylvie Andrich-Duval



Extrait Claude Meisch



Nieft Froen a Suggestioune war et de Reproche un de Minister, datt iwwerstierzt op d’Aktualitéit reagéiert géing ginn, 400 Leit fir verhalensopfällege Kanner ze hëllefen, dat kéint méi Exklusioun wéi Inclusioun bréngen, esou fäert et d’CSV-Deputéiert.Den Educatiounsminister Claude Meisch äntwert, datt een d’Problematik ganz Eescht géing huelen. Entspriechend Moossnahme wieren an der Maach. Ënner anerem wier een amgaangen, en nationale Kompetenzzentrum ze schafen.

"E Kompetenzzentrum fir den Developpement socio-émotionel vun de Schüler, well mer do schonn d'Ursaach dra gesinn, wann deen een oder anere Schüler e schwieregt Verhalen an der Schoul un den Dag leet. Fir hien do méi kompetent, souwuel ambulatoire, wéi grad gefuerdert, wéi awer och emol op enger anerer Plaz kënnen z'encadréieren. Ech wëll awer gläichzäiteg [...] och dedramatiséieren, datt och emol eng Kéier Kanner mateneen eng ganz normal Rolzerei hunn an dat och Kanner doduercher léieren, fir hir normal sozial Kompetenzen ze developpéieren. Ech denken dat dat zu der normaler Entwécklung vum Kand sinn a vum Jugendlechen gehéiert."