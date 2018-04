Les autorités luxembourgeoises ont été informées par les responsables de plusieurs magasins qu’il y a une suspicion de présence d’Escherichia coli O26 H11 dans certains Camemberts de Normandie AOP provenant de la Fromagerie du Plessis: Numéro d’identification vétérinaire: FR 14.608.001 CE,

Numéro de lot 260218DS0. Les fromages avec une DLC antérieure au 02/05/2018 des marques la petite Normande AF et Mons sont concernés. Les Escherichia coli O26 H11 peuvent entrainer, dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies de complications rénales sévères chez les jeunes enfants. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin en lui signalant cette consommation et la nature du germe contaminant.