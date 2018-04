En Donneschdeg den Owend huet d'DP hir 9 Kandidate fir d'Chamberwalen am Norde presentéiert. De Comité directeur muss awer nach de feu vert ginn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

Etgen-Hansen, mat dësem Duo vu Spëtzekandidate geet d'DP gär am Bezierk Norden am Oktober an d'Walen.

De Regional-Comité vun der DP huet den Donneschdeg den Owend hir Propose bekannt gemaach, fir déi 9 Kandidaten, déi am Oktober d'Regierungspartei am Norde solle vertrieden.

Ugefouert gëtt d'Lëscht vun den 2 Spëtzekandidaten a Regierungsmembere Fernand Etgen a Marc Hansen.

Interessant ze notéieren, datt 2013 de Charel Goerens den Éischtgewielte war, deen duerno decidéiert huet, net an d’Chamber ze goen, mee am EU-Parlament ze bleiwen.

Zweetgewielte war deemools den André Bauler mat enge 600 Stëmme Virsprong op de Fernand Etgen, dee sengersäits direkt 2013 de Regierungsressort vun der Landwirtschaft krut.

Och den deemools Fënneftgewielte Marc Hansen sollt schonn am Fréijoer 2014 zu Regierungs-Éiere kommen, nodeems den Zweetgewielten André Bauler aus gesondheetleche Grënn als Staatssekretär aus der Regierung demissionéiert hat.

De Charel Goerens ass also net méi op der DP-Nordlëscht dobäi, duerfir awer d’Sortanten André Bauler an den Député-Maire vun Ëlwen, den Edy Mertens.

Och nees dobäi ass de President vun der DP-Norden a Conseiller vun Harel, de Marco Koeune.

Nei op der Éisleker DP-Lëscht am Hierscht sinn de Buergermeeschter vu Mäerzeg Mike Poiré, déi fréier Judoka Marie Müller, d'Conseillère aus der Gemeng Parc Housen Francine Keiser an d'Stéphanie Goerens, déi an der Stad bei de Gemengewale kandidéiert hat.

En Dënschdeg hat d'DP hir Zentrumsleit virgestallt, e Mëttwoch dunn och hir Kandidaten am Süden.Déi eenzel Lëschte mussen den 3. Mee nach vum Comité directeur vun der DP validéiert ginn. Déi offiziell Presentatioun vun de 60 Kandidate vun der DP fir d'Chamberwalen ass dann en Donneschdeg, 3. Mee um 19 Auer am Atelier an der Stad (54, rue de Hollerich).

Kandidate vun der DP fir de Walbezierk Norden

De Regionalcomité Norden proposéiert dem Comité directeur vun der DP dës Kandidaten:

Fernand Etgen

Minister fir Landwirtschaft a Konsumenteschutz

Feelen

Marc Hansen

Wunnengsbauminister, Delegéierte Minister fir Héichschoul a fir Fuerschung

Useldeng

André Bauler

Deputéierten, Professer fir Wirtschaft a Soziales

Ierpeldeng/Sauer

Stéphanie Goerens

Staatsbeamtin

Wäicherdang / Lëtzebuerg

Francine Keiser

Gemengeconseiller, Staatsbeamtin

Parc Housen

Marco Koeune

Gemengeconseiller, Bauer

Harel

Edy Mertens

Deputéierten, Buergermeeschter, Dokter

Wilwerdang

Marie Muller

Employée an der Coque

Ettelbréck

Mike Poiré

Buergermeeschter, Jurist

Mäerzeg