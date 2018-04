En Donneschdeg huet d'Police op der A6 bei 2 Kontrollen 29 Camionen iwwerpréift, bei 20 Stéck war net alles an der Rei.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police

Bei 20 Camionen huet d'Police 90 Verstéiss festgestallt. Hei handelt et sech am heefegsten ëm Verstéiss géint d'Fuerzäiten.6 Gefierer haten d'Héchstmooss iwwerschratt, ouni déi néideg Erlaabnis ze hunn, 4 haten der iwwerholl, obwuel et net erlaabt war, 5 haten der de Sécherheetsofstand net agehalen a bei 3 Camione war d'Charge net korrekt geséchert, dës goufen immobiliséiert, bis d'Camionneuren d'Charge uerdentlech geséchert haten.