1. Mee-Ried beim OGBL (26.04.2018) Den OGBL hat eng Partie Opfuerderungen un déi nächst Regierung.

Den André Roeltgen iwwer de Militär



Eng 500 Leit haten de Wee an d'Aal Seeërei zu Dikrech fonnt, wou et nieft nationale Sujeten a Fuerderungen un d'Politik, och ëm international Theme goung. Den André Roeltgen huet betount, datt d'Mënschheet séier eng Politik vun der internationaler Entspanung bräicht, déi d'Gefor vun neie militäresche Konflikter a Kricher erofsetzt.

Den André Roeltgen iwwer Arcelor Mittal zu Diddeleng



Den OGBL fuerdert, dass Lëtzebuerg sech net dem Drock vum Donald Trump ënnerwërft. Och wiere si dogéint, dass d'Nato-Länner hire Militär-Budget sollen eropsetzen. Et misst een an déi aner Richtung agéieren an och wa Lëtzebuerg nëmmen ee klengt Land wier, hätt een eng Stëmm an déi misst een asetzen, fir fir militäresch Entspanung ze suergen.Anere Sujet war dann de Site zu Diddeleng vun Arcelor Mittal. Der Famill Mittal wieren d'Aarbechtsplazen egal an hir Restrukturéierungspläng géinge produktiv Standuerter, wéi deen zu Diddeleng an a ganz Europa ugräifen, huet den André Roeltgen ënnerstrach.

1. Mee-Ried beim OGBL/Reportage Claudia Kollwelter



Esou Restrukturéierunge missten en Enn gesat kréien an dofir bréicht een an Europa Reegelen, déi dëst opgräifen. Weider huet den OGBL d'Regierung opgefuerdert, fir alles a Gang ze setzen, dass déi 300 Aarbechtsplazen bei Arcelor Mittal zu Diddeleng erhale bleiwen.Den OGBL fuerdert all d'Parteien op, sech ganz kloer fir e soziaalt Europa auszedrécken, dat huet de President vun der Gewerkschaft André Roeltgen en Donneschdeg bei senger Ried am Virfeld vum 1. Mee betount.

D'Gesetz vum Index net a Fro stellen, an all Manipulatioun vum Indexgesetz ausschléissen, dat soll sech dem André Roeltgen no all Partei an hire Wahlprogramm schreiwen an dat och respektéieren. Sollt an der kommender Legislaturperiod d'Regierung probéieren, sech um Index ze vergräifen, da géing den OGBL all gewerkschaftlech Mëttelen a Gang setzen, fir deem entgéint ze wierken. D'Rout Linn vum OGBL wier gezunn, esou nach den André Roeltgen.



Sech fir eng fortschrëttlech Moderniséierung vum Aarbechtsrecht asetzen, och dat war eng Opfuerderung un d'Parteien. Déi 1. Missioun wier e gesetzleche Schutz géint prekär Aarbechtsverhältnisser. En Normalen Aarbechtskontrakt misst besser geschützt ginn, virun allem d'Jugend hätt e Recht drop, fir no der Ausbildung séier eng gutt Plaz ze fannen. An deem Kontext fuerdert den OGBL, dass de Gesetzprojet iwwert de Stage an enger Entreprise nogebessert gëtt.



Wat d'Pensiounen ugeet wier d'rout Linn gezunn, huet de President vum OGBL ënnerstrach. Déi Parteien, déi elo zu deem Thema mat diffusen a vagen Aussoen an de Walkampf géinge goen, déi hätten eppes ze verstoppen, wat näischt guddes heescht, esou de President vum OGBL weider.



11 Méint virun de Sozialwahlen, war et natierlech och den Appell sech hannert d'Gewerkschaft ze stellen.

Den 1. Mee selwer ass et dann den LCGB deen op Réimech invitéiert.