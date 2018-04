PAG: Déi Lénk vermëssen Transparenz (26.04.2018) Datt déi allgemeng Bebauungspläng vun de Gemengen hanner zouene Schäfferéit-Dieren diskutéiert an decidéiert ginn, kéint einfach net sinn.

D'Entwécklung vun de Gemenge wier en Thema, dat all Awunner direkt géif concernéieren, soen d’Vertrieder vun Déi Lénk, an dofir misst och am grousse Krees kënnen driwwer diskutéiert ginn. Schluss mam Gemauschels hanner zouenen Dieren, esou d’Fuerderung vun der Partei. D’Kritik riicht sech virop un d’Schäfferéit, awer och un d'Prozedur, wéi se am ganze Land ofleeft, sou d'Line Wies, Gemengeconseillère vun déi Lénk zu Esch.Zu Suessem wier och scho quasi alles decidéiert. E Freideg steet den neie PAG an där Gemeng zum Vote. Déi Lénk aus dem Suessemer Gemengerot wëllen deen net matstëmmen, schonn eleng well et onméiglech gewiescht wier a kuerzer Zäit 1.500 Säiten ze analyséieren.Déi Lénk maachen en dréngenden Appell un d’Bierger sech iwwert den neie PAG an d’Ännerungen, déi e mat sech bréngt, ze informéieren.D'Leit solle sech informéieren, ob hiert Haus zum Beispill een Eefamilljenhaus muss bleiwen oder d'Zone esou verännert gouf, datt spéider Appartementer do kënnen entstoen, sou de Jos Piscitelli, Gemengeconseiller vun déi Lénk zu Suessem.Zu Déifferdeng wier wuel eng Biergerbedeelegung a Punkto allgemenge Bebauungsplang ugebuede ginn, mee et wier net genuch Reklamm dofir gemaach ginn an de Schäfferot hätt déi respektiv Resultater nëmmen un Experte weidergereecht. De Schäfferot wär eréischt no ganz villem nohaken domadder erauskomm, fir se dem Gemengerot se ze ginn an de Bierger, deen deel geholl huet, hätt bis haut nach näischt gesinn, sou de Gray Diderich, Gemengeconseiller vun déi Lénk zu Déifferdeng.Op déi Manéier géif sécherlech keng Dynamik vu Biergerbedeelegung entstoen. Déi Lénk fuerderen dofir méi Transparenz vun de Schäfferéit a rode gläichzäiteg den Awunner d’PAGen ze hannerfroen.