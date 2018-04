D'Ried zur Lag vun der Natioun, de Stabilitéits- a Wuesstëmsprogramm an deels ganz laang Debatten. Et gouf vill iwwert d'Zukunft vum Land diskutéiert.

Wat bleift no 3 Deeg Debatten zeréckzebehalen? (26.04.2018) De Politik-Expert Christoph Bumb am Interview.

Wat bleift no den dräi Deeg um Krautmaart zeréckzebehalen? Lëtzebuerg geet et gutt, virun allem finanziell. D'Land steet am Stau. Papp a Mamm si méi doheem, wa se dann e Logement hunn. De Logement wäert ee vun de grousse Sujeten am Wahlkampf ginn, weess de Journalist an Auteur Christoph Bumb.



D’Leit géife sech awer net nëmme fir dat intresséieren wat schonn ëmgesat gouf, mä virun allem fir dat wat nach virgesinn ass. A genee iwwert esou zukünfteg Mesuren huet de Staatsminister Xavier Bettel a senger Ried net geschwat, esou de Christoph Bumb am RTL-Interview.

De Fondateur vun der Noriichteplattform REPORTER erënnert och un déi neist Awunnerzuelen. 600.000 Mënsche wunne geschwënn zu Lëtzebuerg. Bal d'Halschent sinn Auslänner. Och eng Thematik déi de Premier a senger Ried ewechgelooss huet. D'Vollek hat am Referendum géint d'Auslännerwahlrecht gestëmmt. De Problem vun engem méiglechen Demokratiedefizit doduerch géif awer bestoe bleiwen, esou de Christoph Bumb nach.

Während den Debatten wär et dat gewinntent Bild gewiescht, seet den Expert. D'Oppositioun dacks fundamental dogéint. D'Majoritéit dogéint zefridden. De Premier wär opfalend entspaant gewiescht. Seng fënneft Ried zu der Lag vun der Natioun als Premier wär manner polemesch gewiescht. Deels hätt hien d’Aarbecht vun der viregter Regierung esouguer gelueft. De Xavier Bettel sot zum Beispill: Et goufen och virun 2013 richteg Choixe getraff. Dat hätt de Xavier Bettel bis ewell nach net esou explizit gesot. Ass dat eng Ouverture vum Premier a senger Partei a Richtung CSV? Dës Interpretatioun ass net aus der Loft gegraff, seet de Christoph Bumb.