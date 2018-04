De Charles Margue gëtt op den 1. Mee vu senge Funktiounen als Senior director bei TNS Ilres fräigestallt, well hie mat an d'Wale geet.

Enn Mäerz war jo bekannt ginn, datt de laangjäregen Direkter fir déi Gréng fir d'Chamberwahlen kandidéiert. Et wier een zur gemeinsamer Konklusioun komm, datt de Charles Margue elo Enn Abrëll ophält bei der Ilres ze schaffen a sech elo op seng Kandidatur konzentréiert, heescht et an engem Communiqué.



PDF: Pressecommuniqué vum TNS Ilres