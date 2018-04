X

Klickt op d'Foto, fir d'Impressioune vum Mëttwoch ze kréien. © Paul Theisen

E Mëttwoch an en Donneschdeg konnte all d'Léierbouwen a -meedercher aus dem Grand-Duché sech bei de Luxskills matenee moossen. Dobäi konnten awer och d'Leit hinne bei hirer Aarbecht iwwer d'Schëller kucken. Et war awer och d'Geleeënheet fir aner Jonker, fir sech emol Beruffer méi genau unzekucken, fir iwwerhaapt emol erauszefannen, wat si an d'Zukunft maache wëllen.Dowéinst gouf dann och de Léierplazendag am Kader vun de Luxskills organiséiert, esou konnte Jonker, déi eng Iddi hunn, wat si an d'Zukunft wëlle maachen, direkt mat potentielle Patronen a Kontakt trieden.