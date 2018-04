© lm

De Freideg de Moien huet sech kal presentéiert an den Himmel war fräi - eng Kombinatioun, déi de Kondenssträife vun de Fligeren entgéintkomm ass, well den Himmel war voll dovun.Natierlech sinn déi meescht vun deene kënschtleche Wolleken, déi een iwwregens och nachnennt (dat weess d'Wikipedia), riicht Sträifen a verschéineren deen uniform bloen Hannergrond just fir eng kuerz Zäit, duerno verblatze se nees a léise sech op.Um Freideg de Moien huet een um Horizont awer och en hallwe Krees erbléckt, vun enger Maschinn, déi am Himmel gedréit hat ...Natierlech kann een déi Kondenssträifen och kritesch gesinn, weise si dach, wéi vill Fligere permanent an der Luucht sinn an d'Ëmwelt belaaschten.An da ginn et och nach Leit ("Verschwörungstheoretiker"), déi dora "Chemtrails" gesinn, also chemesch Sträifen, well dat Konschtwuert gebilt gouf aus den englesche Begrëffer "Chemicals" fir "Chemikalien" a Contrails fir "Kondenssträifen".An der däitscher Wikipedia ginn déi iwwregens definéiert als "lange und dünne künstliche Wolken, die insbesondere im Gefolge von Luftfahrzeugen durch Wasserdampf und sonstige Abgase sowie durch Unterdruck entstehen können. Sie sind insbesondere typisch und dauerhaft für Flughöhen oberhalb von etwa 8 km, wenn wasserdampf- und rußhaltige Triebwerksabgase auf relativ kalte Luft treffen. Sie können in ansonsten wolkenfreien Gebieten ent- und fortbestehen, wenn für eine natürliche Wolkenbildung Kondensationskeime fehlen. Sie zählen zur Gruppe der Cirren und stellen auch eine wichtige Klasse anthropogener Wolken dar. In feuchter Luft können sie auch in niedrigeren Höhen auftreten. Dort können sie statt aus Eiskristallen auch aus Tröpfchen bestehen."