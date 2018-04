Zodi am Prisong: Reportage Joëlle Detaille



Et rumouert weiderhin am Prisong zu Schraasseg: En Donneschdeg de Mëtteg koum et jo zu engem weidere spontane Streik vun enge 60 Detenuen, déi refuséiert hunn, an der Wäschkiche weiderzeschaffen. No ronn 80 Minutten ass dat Ganzt awer an aller Rou an ouni Incident op en Enn gaang. Mä den Tëschefall weist awer alt nees, dass et Mëssstänn am Prisong ginn, an dat souwuel bei den Detenuë wéi awer och bei de Giischtercher ...

Et war e weideren Tëschefall zu Schraasseg, deen een an enger ganzer Rëtsch vun ähnlechen Evenementer an de leschte Woche kann notéieren.Beim spontane Streik um Donneschdeg ass et op en Neits den Detenuen drëms gaangen, fir op an hiren Ae Mëssstänn am Prisong opmierksam ze maachen.E Freideg virun enger Woch hat de Justizminister Felix Braz Entrevuen, engersäits mat enger Delegatioun vun de Prisonéier, wéi och mat de Gardienen. Den Dialog mat de Prisonéier ass doropshi mol bis op Weideres ausgesat ginn: "Déi Situatioun, déi entspaant sech, wann am Prisong Rou akéiert an da kënne mer och rëm normal mateneen dialogéieren, wat mer jo och all déi Joren iwwer gemaach hunn. Mir waren och elo an engem Dialog, deen Dialog ass immens wichteg, mä e kann nëmme gefouert, wa sech un d'Reegele gehale gëtt. A wéi gesot, déi iewescht Reegel ass déi, dass Gewalt en Tabu ass a wien op Gewalt setzt, deen assuméiert d'Konsequenzen dovun."Gewalt gouf et en Donneschdeg deemno net. Alles wier friddlech verlaf, heescht et an engem Communiqué vum Parquet général.RTL-Informatiounen no soll et géint der Owend awer nees zu engem Tëschefall komm sinn, nodeems beim Spadséiergang am Haff nees eenzel Detenuë refuséiert hunn, zeréck an hir Zellen ze goen. Aner Prisonéier hätte souguer Jacketten aus de Fënstere gehäit, als Ënnerstëtzung souzesoen, fir dass déi am Haff et méi laang aushalen.Offiziell confirméiert ass dat awer net!Ma de Schong dréckt awer och op der anerer Säit: De President vun der AAP, der Associatioun vun den Agents pénitentiares, lançéiert am "Wort" vum Freideg eng oppe Kritik un der fir de Strofvollzuch responsabeler Magistratin.Dobäi geet et ëm e Katalog mat neien, néidegen Ausrüstungen, fir an Extremsituatioune géint beispillsweis en Opstand virzegoen oder géint gewalttäteg Detenuen, déi d'Delegéiert refuséiert hätt.Zesumme mat der Prisongsdirektioun hätt ee gekuckt, wéi eng Equipementer gebraucht géife ginn, an dozou hätt d'Direktioun och e favorabelen Avis ginn, krute mer vum Justiz-Spriecher confirméiert. Concernéiert wier de sougenannte GRIPP, de Groupe d'intervention pénitentiare.D'Delegéiert fir de Strofvollzuch hätt och kee Refus ausgeschwat, mä hir Bedenken an engem Avis un de Justizminister geäussert. Esou géif et ënnert anerem momentan keng gesetzlech Basis ginn, fir esou Equipementer unzeschafen. Et géif international Reegele fir de Gebrauch vu Waffen an engem Prisong an dës Reegele géifen den Asaz vu letale (also déidlechen) Waffen am Prisong, bis op ganz wéineg Ausnamen, verbidden.D'AAP awer gesäit sech am Stach gelooss - e Risiko fir d'Beamte géif weiderhin a Kaf geholl ginn ...D'Justiz huet RTL awer och confirméiert, dass et genee Operatiounspläng gëtt, wann den Asaz vun den Unités spéciales vun der Police am Prisong néideg wier.