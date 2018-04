© RTL Archiv

D'Petitioun mat der Nummer 989 gouf am spéide Freideg de Moien an der Escher Kulturfabrik virgestallt; d'Amicale schwätzt vun enger Fuerderung, déi net nei ass, mä ewell iwwer 10 Joer um Bockel huet. D'Amicale huet och Iddien, wéi een d'Gebléishal an Zukunft sënnvoll notze kéint. Dozou sot den Daniel Cao, Président faisant fonction a Sekretär vun der Amicale, dass et eng ganz Partie Méiglechkeete géife ginn, zum Beispill kéinten Ausstellungen an der Hal gewise ginn.



Dat wichtegst Element kéint hei den CNCI ginn, also de Centre national de la culture industrielle. Dëse war schonn am Virfeld fir den Héichuewen A geplangt gewiescht, eppes géint dat d'Amicale sech awer mat Hänn a Féiss ëmmer gewiert hätt. Den CNCI kéint deemno an d'Gebléishal integréiert ginn.

Daniel Cao, Président faisant fonction vun der Amicale



Domat kéint d'Gebléishal zum Zentrum vun Instituter a Strukture ginn, déi sech mat der Industriekultur zu Lëtzebuerg beschäftegen. D'Gebléishal koum iwwregens och en vue vum Projet «Esch 2022, europäesch Kulturhaaptstad» nees an d'Gespréich, an zwar als eng zentral Plaz.