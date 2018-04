D'Reglementsprojete si guttgeheescht, mat deenen d'Plans directeurs an de Beräicher Logement, Paysages, Transport an Aktivitéitszonen obligatoresch ginn.

D'Projete vun deene Pläng ginn un d'Gemengen. Déi hunn da 4 Méint Zäit fir hiren Avis. Fir de Bols bei der Populatioun ze fillen, ginn et 4 Informatiounsreuniounen, an der Stad, zu Gréiwemaacher, zu Maarnech an um Belval.

Guttgeheescht gouf a Saache Krankeschäiner d'78-Woche-Regelung, déi d'52-Woche-Regelung ersetzt.