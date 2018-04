Ee Chauffer, deen an der Géigend vum Pommerlach net an eng Verkéierskontroll wollt geroden, huet sech verzweiwelt an engem Bësch verstoppt.

Zwee Autoe sinn enger Verkéierskontroll vun der Police entgéint gefuer. Ewéi d'Police d'Autoen erausgewénkt huet, ass dat éischt Gefier och riets erugefuer an ass stoebliwwen, ma deen zweeten Auto ass kuerz virun der Kontroll an eng Sakgaass agebéit.D'Police ass mat engem Won hannendru gefuer an huet an der Strooss och den Auto fonnt. Dee war awer eidel an zougespaart a vum Chauffer war keng Spur. Doropshin huet d'Police am Bësch, deen direkt hannert dem Auto war, nom Chauffer gesicht. No enger kuerzer Sichaktioun konnte si de Chauffer och fannen an dësen huet zouginn ënner Alkoholafloss ze stoen. Den uschléissenden Alkoholtest war och positiv an de Mann gouf protokolléiert.