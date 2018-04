X

De Regional-Comité vun der DP huet e Freideg seng Propose bekannt gemaach fir déi 7 Kandidaten, déi am Oktober d'Regierungspartei am Oste solle vertrieden.



Ugefouert gëtt d'Lëscht vum Deputé-Maire vu Munneref Lex Delles an dem Deputéierte Gilles Baum, deen och 1. Schäffen zu Jonglënster ass.



Aner Kandidate sinn d'Buergermeeschtesch vu Konsdref Edith Jeiz, de Buergermeeschter vu Réimech Jacques Sitz, d'Carole Hartmann, Gemengeconseillère zu Iechternach, de Gemengeconseiller vu Munneref Claude Schommer an d'Journalistin a Presentatrice Monica Semedo.



PDF: D'Ost-Kandidaten op ee Bléck, mat Foto.



Domat huet d'DP elo all hir Kandidate proposéiert. Déi eenzel Lëschte mussen den 3. Mee awer nach vum Comité directeur vun der DP validéiert ginn.



RTL-News: D'DP-Kandidaten am Zentrum.

RTL-News: D'DP-Kandidaten am Süden.

RTL-NEWS: D'DP-Kandidaten am Norden.



Déi offiziell Presentatioun vun de 60 Kandidate vun der DP fir d'Chamberwalen ass dann en Donneschdeg, 3. Mee um 19 Auer am Atelier an der Stad (54, rue de Hollerich).





Kandidate vun der DP fir de Walbezierk Osten

De Regionalcomité Osten proposéiert dem Comité directeur vun der DP dës Kandidaten:Deputéierten, Buergermeeschter, SchoulmeeschterMunnerefDeputéierten, 1. Schäffen, SchoulmeeschterJonglënsterGemengeconseiller, AffekotinIechternachBuergermeeschtesch, BankemployéeKonsdrefGemengeconseiller, JDL-President, SchoulmeeschterMunnerefJournaliste-Presentatrice, PolitikwëssenschaftlerinGréiwemaacherBuergermeeschter, Pensionnéierten Ingenieur an der InformatikRéimech