Depuis le début de l’année, plusieurs accidents graves impliquant des motocyclistes sont survenus, alors que la saison moto ne vient que de commencer. Plusieurs motocyclistes ont perdu la vie sur les routes du Grand-Duché en 2018.



Au vu de cette évolution dramatique, François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, et Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure, ont décidé de mener une action commune afin de combattre l’insécurité routière.



En conséquence, des dispositifs supplémentaires seront mis en place à court terme, tant en matière de prévention, de répression, que sur le plan des infrastructures.



Ainsi, le groupe de travail « Motos » qui regroupe des représentants du ministère du Développement durable et des Infrastructures, de la Police Lëtzebuerg, de la Sécurité routière ASBL, de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des enquêtes techniques, de l’Automobile Club Luxembourg, du Centre de formation pour conducteurs, de la Fédération luxembourgeoise des maîtres instructeurs, de la Moto-Union Luxembourg et du BMW-Moto Club Lëtzebuerg, vient de creuser les différentes pistes afin d’améliorer la sécurité pour les motocyclistes.



Plusieurs mesures ont été décidées de concert pour augmenter la sécurité sur nos routes : Mise en place de nouveaux panneaux plus pertinents annonçant un trajet particulièrement dangereux pour les motocyclistes ; Campagne de printemps de la Police Lëtzebuerg ciblant surtout les motocyclistes afin de contrôler entre autres les papiers et l’état technique des motos ; Organisation de contrôles dans la Grande Région ensemble avec les corps de police de nos États voisins ; Lancement d’une campagne marquée par une présence accrue de la Police Lëtzebuerg sur les tronçons à forte fréquentation de motocyclistes afin de contrôler notamment l’excès de vitesse. Afin d’annoncer aux usagers cette présence renforcée ainsi que les contrôles de vitesse, un deuxième panneau sera installé à des endroits stratégiques du réseau routier ; Poursuite des efforts de sensibilisation et de prévention de la Police sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter ; L’offre de la formation Fit for your bike organisée annuellement au Centre de formation pour conducteurs à Colmar-Berg sera renforcée en 2019 avec l’organisation d’une 4e journée permettant ainsi à 400 motocyclistes de participer à cette formation très prisée (remise en forme physique et psychique, contrôle de l’état technique de la moto) ; Élaboration d’un projet pilote par l’Administration des ponts et chaussées sur le tronçon de la N25 Wiltz-Kautenbach, qui prévoit l’apposition d’un marquage spécifique incitant les motocyclistes à garder une distance de sécurité par rapport à la ligne médiane de la route, pour permettre une conduite plus sûre dans les virages ; Poursuite des travaux de sécurisation des glissières pour motocyclistes. Fichiers joints:

Visuel panneau « Danger » sur les tronçons dangereux

Visuel panneau « Contrôles »