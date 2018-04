© AFP (Archiv)

De Sozialminister Romain Schneider bleift dobäi, datt hien den Tiers payant généralisé fir eng gutt Iddi hält. Deen anzeféieren, kann awer nach daueren. Wat dogéint relativ séier géif goen, dat wier elo emol en éischte Schratt ze maachen, sou datt verschidde Rechnungen direkt vum Dokter géifen iwwerholl ginn.





Wou sinn d'Diskussioune mam Tiers payant drun?Rep. D. Rasqué



D'Chamber huet de Sozialminister opgefuerdert d'AMMD, also d'Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren, an d'Gesondheetskeess ze consultéieren. Wann dat geschitt ass, mécht de Romain Schneider der zoustänneger parlamentarescher Kommissioun e Rapport an dann ass et un der Chamber an un him, ze kucken op wéi e politesche Wee, datt ee geet.



De Romain Schneider: Ech hunn ëmmer gesot, ech si bereet, wa mir net anescht virukommen, selbstverständlech och hin ze goen an eng Gesetzesännerung ze maachen, fir den Tiers payant anzeféieren. Ech hunn awer och kloer gesot, datt ech et éischter an Etappe gesinn, fir et ze maachen. Datt een elo emol soll Weeër maachen, fir ze kucke wéi baue mir den Tiers payant généralisé aus, wéi kënne mir zum Beispill en op chronesch Krankheeten ausbauen, wéi kënne mir en ausbauen op Montanten, déi héich sinn, déi d'Leit net kënnen direkt droen. Dat wieren éischt Schrëtt dozou, déi een dann emol an enger Testphas kéint préiwen.



Duerno misst een dann an den nächste Joren zesumme mat der AMMD an der CNS e Wee fannen, fir sech iwwert den Tiers payant généralisé eens ze ginn. Ma elo kéint een eng éischt wichteg Etapp realiséieren, déi et awer och gëllt ze organiséieren.



De Romain Schneider: Do muss een déi eenzel Akteuren equipéieren, datt se dat iwwerhaapt kënne maachen. Mä ech mengen dat wär e richtege Message no baussen, fir ze soen, komm mir schaffen zesummen, fir ze kucken, wéi kënne mir de System, wéi en de Moment ass, verbesseren. Wéi kënne mir een éischte Schrëtt maachen an dann effektiv ze kucken, datt all déi Ängscht, déi jo virun allem d'Dokteren hunn, guer net begrënnt sinn. D'Ängscht fir ze soen, mir hu keng therapeutesch Fräiheet méi, mir sinn e bëssen ageschränkt an eiser Libertéit, fir effektiv de Leit Saachen ze verschreiwen, a mir kréie Saache gestrach vun der CNS.



Déi Ängscht géif et gëllen aus de Féiss ze raumen. Da kéim och Rou an den Dossier an et géif een de Leit anengems de Message ginn, datt ee wëll op de Wee vum Tiers payant généralisé goen.



Eng éischt Etapp, seet de Minister, kéint ee relativ séier ëmsetzen. Do misst ee just déi aktuell Konventioun änneren.