No engem gréisseren Accident um Samschdeg géint 8.30 Auer mat 4 Autoen tëscht Heischent a Feelen ass d'N15 den Ament fir den Trafic gespaart.

© RTL-Archiv

⛔️Achtung! Streckensperrung⛔️



Nach einem Unfall zw. 4 Fahrzeugen auf der N15 ist die Strecke zw. Heiderscheid, Fuussekaul und Niederfeulen zZ. für den Verkehr gesperrt.

Umleitung über Mertzig, Merscheid. Strecke großräumig umfahren. pic.twitter.com/CtY6gwMJ28 — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 28, 2018

Déi eng Säit vun der Kräizung vun Nidderfeelen un, déi aner Säit vun der Fuussekaul un.Eng Deviatioun geet iwwer Mäerzeg, Merscheet an Eschduerf. Am beschten déi Plaz ganz evitéieren. De Miess- an Erkennungsdéngscht ass op der Plaz.5 Persoune goufe beim Accident blesséiert, eng dovu méi schwéier.