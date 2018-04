© Jeannot Ries

Prisonéier, déi protestéieren, a Giischtercher, déi sech am Stach gelooss fillen. Et rumouert weiderhi ferm am Prisong zu Schraasseg. D'Situatioun wär extrem ugespaant, erkläert um Samschdeg de Michel Block, President vun der AAP, der Associatioun vun de Giischtercher, am RTL-Interview.



Et géing ee mierken, dass béid Säiten, also d'Prisonéier an d'Beamten, extrem nervös wären. Et wéisst een net méi, wou a wéini et géing ophalen. Eleng dës Woch goufen et op d'mannst 4 spontan Streiker bannent 2 Deeg.



D'Giischtercher wären net gutt opgestallt an de Groupe d'Intervention, de GRIP, géing scho méi laang neit, professionellt an adequat Material fuerderen. D'Direktioun vum Prisong géing de Besoin erkennen, just d'Delegéiert vum Procureur géing zwar net refuséieren, ma och keng Necessitéit doranner gesinn, sou nach de Michel Bock.



Dobäi wär et dréngend néideg, de GRIP besser z'equipéieren. Et wär nach net allze laang hier, dass d'Beamte vun deem Service, déi just mat enger Schutz-Tenue equipéiert sinn, hu mussen e Biischtestill zu Hëllef huelen, fir der Situatioun Meeschter ze ginn. Professionellt Material wär indispensabel, sou nach de President vun der Giischtercher-Associatioun.



Streik och um Freideg den Owend



Tëscht 200 an 300 Leit sollen RTL-Informatiounen no och e Freideg den Owend un engem spontane Streik deelgeholl hunn. Et wier e Sëtzstreik gewiescht, deen eng gutt Stonn gedauert hätt.



Schonn en Donneschdeg an e Freideg de Moie war et jo zu Streikaktiounen hanner Gitter komm. Déi hat de Parquet général och an engem Communiqué um Freideg confirméiert.



RTL-NEWS vum Freideg: "Zodi am Prisong: 3 spontan Streiker bannent 24 Stonnen".



An deem Schreiwes goungen och déi 3 Haaptrevendicatioune vun den Detenuë genannt:



- Kriticken iwwert d'Längt vun de Prisongsstrofe respektiv d'Héicht vun den Amenden an den Justiz-Fraisen.

- Bedaueren, datt et ze laang dauert, bis de neie Projet de loi iwwert d'Exécution des peines ëmgesat gëtt.

- Onversteesdemech iwwert d'Delaien, fir géint eenzel Strofe kënnen virzegoen an Amenagementer ze froen.



Ma am Prisong sinn, wéi geschriwwen, net just d'Prisonéier onzefridden, och d'Giischtercher maache sech Suergen. De Michel Block, President vun der AAP, der Associatioun vun den Agents pénitentiares, reagéiert an engem RTL-Interview.



